Батько Йовіча прокоментував невиклик свого сина у збірну Сербії через непорозуміння з головним тренером

Батько нападника Реала Луки Йовіча прокоментував відсутність свого сина у заявці збірної Сербії на жовтневі матчі. Преса пише про конфлікт гравця та головного тренера команди Любіші Тумбаковіча.

"Про хороше швидко забувають. Коли він перейшов в Реал, то майже відразу отримав травму. Я сказав йому не їхати в збірну, на що він мені відповів: "Тату, я буду грати за Сербію навіть на одній нозі, якщо це необхідно. Там мої друзі, і я не хочу їх засмучувати".

Степаненко не допоможе збірній України у матчі проти Сербії

Збірна – це мрія, і Лука дійсно так вважає. Він справжній серб. Йому подобається грати за збірну і одягати футболку з гербом нашої країни. Мене дратує те, що останнім часом про нього говорять багато поганого, хоча він цього не заслуговує. Він патріот.

Тренер завжди правий, і він вибирає гравців, які потрібні команді. Якщо він вважає, що Лука не підходить, то тоді їм потрібно зустрітися і поговорити. Я впевнений в тому, що він ніколи б не покинув збірну без причини. Він мій син, і я знаю його краще, ніж будь-хто. Лука – серб, і він б'ється заради наших співвітчизників", – сказав Мілан Йовіч в коментарі ALO.

Тренер Сербії покарав зірку Реала – конфлікт у таборі суперника збірної України

Нагадаємо, що у наступному матчі відбору Євро-2020 Сербія прийматиме збірну України, яка вже забезпечила собі перше місце у групі В.