Тренер збірної Парагваю подав у відставку після побиття від екс-гравця Шахтаря і компанії
19:05 - Читать на русском
Парагвай продовжить свій шлях у відборі на ЧС-2022 з іншим головним тренером.
Едуардо Беріссо подав у відставку з посади керманича "Гуарані", інформує офіційний сайт Асоціації футболу Парагваю.
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Останньою краплею стала поразка від Болівії з рахунком 0:4. У побитті взяв участь і екс-форвард Шахтаря Марсело Морено, який відзначився асистом. Тепер Парагвай і Болівія ділять 7-8 сходинку, маючи в активі по 12 очок.
Додамо, що Беріссо очолив парагвайців в лютому 2019-го року, а раніше попрацював із Сельтою, Севільєю та Атлетіком.
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