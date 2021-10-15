Парагвай продовжить свій шлях у відборі на ЧС-2022 з іншим головним тренером.

Едуардо Беріссо подав у відставку з посади керманича "Гуарані", інформує офіційний сайт Асоціації футболу Парагваю.

Роберто Карлос сенсаційно претендує на посаду головного тренера збірної Косова

Останньою краплею стала поразка від Болівії з рахунком 0:4. У побитті взяв участь і екс-форвард Шахтаря Марсело Морено, який відзначився асистом. Тепер Парагвай і Болівія ділять 7-8 сходинку, маючи в активі по 12 очок.

Додамо, що Беріссо очолив парагвайців в лютому 2019-го року, а раніше попрацював із Сельтою, Севільєю та Атлетіком.

Бразилія знищила Уругвай, Аргентина з перемогою, форвард Динамо не врятував Венесуелу від погрому: ЧС-2022, відбір