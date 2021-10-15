Тренер сборной Парагвая подал в отставку после избиения от экс-игрока Шахтера и компании
19:05 - Читати українською
Парагвай продолжит свой путь в отборе на ЧМ-2022 с другим главным тренером.
Эдуардо Бериссо подал в отставку с поста тренера "Гуарани", информирует официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.
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Последней каплей стало поражение от Боливии со счетом 0:4. В избиении принял участие и экс-форвард Шахтера Марсело Морено, отличившийся ассистом. Теперь Парагвай и Боливия делят 7-8 место, имея в активе по 12 очков.
Добавим, что Бериссо возглавил парагвайцев в феврале 2019-го года, а ранее работал с Сельтой, Севильей и Атлетиком.
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