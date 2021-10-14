Легенда Реала Роберто Карлос також є у списку "дарданців", повідомляє Express.

Головний тренер збірної Косова подав у відставку після проваленого відбору на чемпіонат світу

Бразилець не тренував з 2015 року, коли мав коротку "пригоду" з індійським Делі Динамос. Також косовари розглядають варіанти з Вальтером Дзенгою і Джанні Де Б'язі, проте фаворит інший. "Залізний" Фелікс Магат може перервати пенсію заради роботи зі скромною збірною.

Додамо, що Косово вже не має шансів пробитися на чемпіонат світу 2022 року, але у листопаді потрібно зіграти останній матч відбору проти греків.

ЧС-2022: плей-офф буде пеклом для України, перші учасники Мундіалю, Італія та Іспанія тремтять, погляд за межі Європи