"Я розумію, чому вболівальники Шотландії висміювали Магуайра. У мене немає претензій до того, що вони зробили. Це наслідок глузування з нього протягом тривалого періоду часу. Це якась маячня. Я не знаю іншого гравця, до якого ставляться так само як до Харрі. Я зараз говорю не про шотландських фанів, а про наших власних коментаторів та експертів. Те, що вони говорили, – це просто за межею.

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Але, думаю, наші вболівальники показали чіткий сигнал: "Ок, ми можемо трохи погарячкувати, але не збираємося терпіти, коли його ображають інші". Він був для нас абсолютним лідером у другій за успішністю англійській команді останніх десятиліть. Я говорив про важливість наших досвідчених гравців, Магуайр – ключовий серед них.

Щоразу, коли він виходить на поле, він демонструє неймовірну стійкість, показує, що має яйця. Тому він є топ-гравцем, і ми всі з ним. Наші вболівальники чудово підтримували його сьогодні. Харрі провів хороший матч, ми здобули перемогу, і він був важливою частиною команди. Він зіграв так, як завжди, і це величезна заслуга його характеру", – цитує Саутгейта The Guardian.

Нагадаємо, що Англія обіграла Шотландію в товариській грі (3:1), проте єдиний гол за шотландців забив якраз Магуайр, зрізавши м'яч у власні ворота.

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