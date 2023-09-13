"Я понимаю, почему болельщики Шотландии высмеивали Магуайра. У меня нет претензий к тому, что они сделали. Это следствие насмешек над ним в течение длительного периода времени. Это какой-то бред. Я не знаю другого игрока, к которому относятся так же как к Харри. Я сейчас говорю не о шотландских фанах, а о наших собственных комментаторах и экспертах. То, что они говорили, – это просто за гранью.

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Но, думаю, наши болельщики показали четкий сигнал: "Ок, мы можем немного погорячиться, но не собираемся терпеть, когда его оскорбляют другие". Он был для нас абсолютным лидером во второй по успешности английской команде последних десятилетий. Я говорил о важности наших опытных игроков, Магуайр – ключевой среди них.

Каждый раз, когда он выходит на поле, он демонстрирует невероятную устойчивость, показывает, что имеет яйца. Поэтому он является топ-игроком, и мы все с ним. Наши болельщики прекрасно поддерживали его сегодня. Харри провел хороший матч, мы одержали победу, и он был важной частью команды. Он сыграл так, как всегда, и это огромная заслуга его характера", – цитирует Саутгейта The Guardian.

Напомним, что Англия обыграла Шотландию в товарищеской игре (3:1), однако единственный гол за шотландцев забил как раз Магуайр, срезав мяч в собственные ворота.

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