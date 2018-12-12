Тренер Яблонця Рада: Бажаю українцям, щоб ситуація заспокоїлася, і всі жили в мирі

Головний тренер Яблонця Петр Рада поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 6 турі Ліги Європи.

"Київська команда відрізняється серйозною якістю гри. Минулого разу ми погано почали, пропустили двічі, але потім змогли зрівняти рахунок. У нашій команді всі здорові і готові зіграти.

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Хюбшман – професіонал, він знає, що йому робити. Якщо він захоче піти на Шахтар – Ліон, він це зробить. Ще не вирішив, на якій позиції використовувати Соболя. Будемо дивитися по ситуації. Він може зіграти на фланзі півзахисту або оборони.

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Так, стежимо за ситуацією з воєнним станом. Але, якщо УЄФА дозволила проводити матч – значить, все нормально, УЄФА все контролює. Бажаю українцям, щоб ситуація заспокоїлася, і всі жили в мирі", – цитує Раду Sportarena.