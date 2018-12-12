Динамо – Яблонец: Буяльський пропустить матч, участь бразильців – під питанням

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем проти Яблонця у Лізі Європи.

"Кадрова ситуація та можлива ротація? Лише Віталій Буяльський не готується до матчу. Зазвичай в грудні буває, що і 16 гравців не назбираєш, а зараз готується 22.

Динамо – Яблонец: передматчева прес-конференція Хацкевича

Так, можливо, наші бразильські хлопці, враховуючи погодні умови, не будуть цілеспрямовано готуватися до гри. А решта 20 готуються", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться 13 грудня, матч розпочнеться о 19:55.