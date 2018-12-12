Динамо – Яблонец: передматчева прес-конференція Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич зазначає, що команда буде мотивована на гру з Яблонцем, незважаючи на достроковий вихід з групи.

"Підсумки групового етапу Ліги Європи? Команда достроково посіла перше місце, тому я не можу бути незадоволеним. Так, ми десь важко почали, були дві нічиї, коли ми вели в рахунку.

Завтра у нас не буде недооцінки та буде мотивація. Адже є рейтинг клубу та країни, а також імідж самих футболістів.

Динамо: Перенесення матчу з Яблонцем на інший стадіон навіть не розглядається

Висновки з першого матчу в Чехії? Яблонец більш силова команда, вони використовують фланги, є високі футболісти. Звичайно, якщо дати будь-якій команді грати у футбол, то буде важко. Тому ми будемо налаштовуватися більше контролювати м'яч, проводити більше часу в атаці, але має бути баланс між атакою та обороною. Потрібно бігти як вперед, так і назад, грати як з м'ячем, так і без м'яча.

З ким би з тренерів я випив бокал вина? Завтра ми вип'ємо бокал вина з нашими футболістами, адже завдання вони виконали і завтра остання гра перед зимовою перервою. А такого тренера завтра точно не буде на стадіоні.

Майбутній суперник в плей-офф? Ми не можемо вплинути на жеребкування. Звичайно, більше хотілося б зіграти з командою, яка навесні тільки повертається в ігровий ритм. Але ще не у всіх групах визначені команди, які займуть другі місця. Тому вже 17 грудня все дізнаємося.

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Відео з вечірки наших легіонерів? Це їх вільний час. Як вони його проводять – це їх професійне ставлення. Того, що вони пили чи курили кальян, я не бачив. Я знаю, що вони всі готуються до гри з Яблонцем. І з гарним настроєм, насамперед.

Повернення Бєсєдіна? Звичайно, Артем додав нам тиску на гравців оборони, бо він достатньо добре веде силову боротьбу. Мені б хотілося, щоб Артем ще відзначився забитими голами, тому що це його основна робота. Вербіч повернувся на свою позицію, а Артем додав нам більше варіативності в атаці.

Стан газону після матчу Шахтаря? Побачимо завтра. Звичайно, погода не найкраща, але якість самого газону на Олімпійському достатньо висока. Я впевнений, що і на завтра поле підготують до гри. І для обох команд поле буде однаковим", – сказав Хацкевич на прес-конференції перед матчем з Яблонцем.