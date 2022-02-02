"Тренер та низка гравців – звільнені": Олімпік відреагував на чутки про зникнення клубу
17:09 - Читать на русском
Голова ради директорів Олімпіка Андрій Горельцев розповів про стан справ у донецькій команді.
"Розформований – це неправильна інформація. З певних причин головного тренера (Сергій Літовченко – прим.) та низку гравців звільнено. Але команда має намір виступати", – цитує Горельцева Fanday.
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У донецькому клубі пообіцяли найближчими днями зробити офіційну заяву щодо майбутнього Олімпіка. Колишній захисник команди Іван Білий заявив, що власники відмовились від клубу.
Після 19-ти турів Першої ліги Олімпік розташовується на 11-й сходинці.
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