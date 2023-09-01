Спартак Трнава вже на 3 хвилині вийшов вперед – захисники проспали Даніеля, який забіг їм за спини, отримав передачу та розстріляв Кінарейкіна. Дніпро-1 відігрався аж у другому таймі, і то зусиллями словаків: після навісу Горбунова Горосіто зрізав м'яч у власні ворота.

Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій

Гра перейшла в овертайми, де українці досить швидко залишились в меншості – Бабенко пішов у дуже жорсткий підкат без шансів зіграти в м'яч. На старті другого додаткового тайму Спартак забив ще раз: затяжна атака Трнави призвела до хаосу в штрафному дніпрян, чим скористався Буката. А догравали дніпряни в меншості – Горін вийшов на поле у додатковий час і дуже швидко отримав дві жовті.

Таким чином, СК Дніпро-1 потрапив у історію в негативному світлі – дніпряни стали першим клубом, який вилетів з трьох поспіль єврокубків, при цьому не здобувши жодної перемоги.