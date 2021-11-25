"Матч з Шерифом? Ми очікували на складний матч і, звичайно, ми не зіграли так, як могли б. Я знаю, що це не виправдання, але хочу сказати, що нам не щастило. Іноді трапляються такі матчі. Ми дали Шерифу два шанси та пропустили два голи. Думаю, саме в таких матчах, коли ти відчуваєш, що ти набагато сильніший, ти маєш бути ще більш уважним.

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Чи вплинула ця поразка на гру Шахтаря? Ми дублювали всю інформацію, яку доносили футболістам. Якщо ми маємо вмирати, то лише зі своєю філософією. Розгромна поразка від Реала? Я вважаю, що різниця – це просто число. До автоголу Кривцова я думав, що ми добре зіграємо. А потім у нас трапився великий психологічний удар. Але перший тайм у Києві та весь матч у Мадриді ми показали хороший футбол та нашу філософію гри. Іноді, коли граєш проти таких сильних команд, можеш пропустити 3-4 голи, навіть не помічаючи цього.

Це не легко поїхати до Мадриду і грати там з таким характером. І мені було приємно чути, коли вболівальники Реалу скаржилися на свою команду, що гравці бігали за м'ячем і не могли його забрати. І потім – Сантьяго Бернабеу проводжав Мудрика оплесками. Таке влаштовували тільки для Тотті та Дель П'єро", – поділився Поссанціні у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар після 5 турів групового етапу Ліги чемпіонів набрав лише 1 очко, розписавши нічию з Інтером, та позбавився будь-яких шансів на участь у єврокубках у поточному сезоні.

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