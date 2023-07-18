Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар заявив, що Реал, Барселона й Атлетіко так чи інакше посядуть місця з першого по третє за підсумками турнірної таблиці чемпіонату Іспанії нового сезону.

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"Атлетіко? Вони знову готові конкурувати за найвищі місця як у чемпіонаті, так і Лізі чемпіонів. Бути в першій четвірці для них – абсолютно нормально. Є Реал, Барселона, Атлетіко і всі інші. Щоб не потрапити до першої трійки, Барселона і Реал повинні провалитися. Потрапити до четвірки буде складно, але я вважаю, ми будемо готові", – цитує Менділібара Mundo Deportivo.

Севілья відкриє сезон 11 серпня домашнім матчем із Валенсією в Ла Лізі. Через п'ять днів команда зіграє в Суперкубку УЄФА з Манчестер Сіті.

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