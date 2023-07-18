Хосе Луис Мендилибар считает, что ряд команд Ла Лиги будут бороться за "единственное доступное" место в Лиге чемпионов.

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар заявил, что Реал, Барселона и Атлетико так или иначе займут места с первого по третье по итогам турнирной таблицы чемпионата Испании нового сезона.

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"Атлетико? Они снова готовы конкурировать за самые высокие места как в чемпионате, так и Лиге чемпионов. Быть в первой четвёрке для них – абсолютно нормально. Есть Реал, Барселона, Атлетико и все остальные. Чтобы не попасть в первую тройку, Барселона и Реал должны провалиться. Попасть в четвёрку будет сложно, но я считаю, мы будем готовы", – цитирует Мендилибара Mundo Deportivo.

Севилья откроет сезон 11 августа домашним матчем с Валенсией в Ла Лиге. Спустя пять дней команда сыграет в Суперкубке УЕФА с Манчестер Сити.

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