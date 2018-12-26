Тренер Різеспора хоче бачити Селезньова в команді замість Гладкого

Різеспор все ще сподівається підписати нападника Акхісара Євгена Селезньова.

Головний тренер Різеспора Окан Бурук не задоволений результативністю форвардів команди Олександра Гладкого та Ведата Мурікі. Коуч хоче бачити у своїй команді Євгена Селезньова.

Селезньов може перейти в Малагу, де вже виступає форвард Шахтаря

Цього сезону Гладкий зіграв за Різеспор 12 матчів та забив 3 голи, Мурікі провів 19 ігор, забив 5 м’ячів та віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, Селезньов, найвірогідніше, покине Акхісар взимку цього року. Нападник знаходиться на крок від переходу у Галатасарай. Повідомлялось, що турецький гранд вже погодив трансфер українця.