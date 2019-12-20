Тренер Райо Вальєкано обурений вчинком фанатів щодо Зозулі: За допомогою насильства вони не отримають нашу підтримку

Головний тренер Райо Вальєкано Пако Хемес не підтримує дії фанатів, які своїми образами на адресу Романа Зозулі зірвали матч проти Альбасете.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

Дії фанатів Райо Вальєкано засудив навіть головний тренер мадридців Пако Хемес.

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"Ми завжди були дуже близькими до всіх наших фанатів. Райо Вальєкано їх підтримував і буде підтримувати, але існують речі, яких не можна допускати. Якщо вони вірять, що за допомогою насильства отримають нашу підтримку, то це не так. Раніше я завжди був на їхньому боці і боровся за них, але у схожих ситуаціях нехай на мене не розраховують.

Я залишаюся в клубі попри позицію фанатів. Я не раз з ними зустрічався, вони добре знають мою точку зору. Я не люблю нацистів, як і вони, але бувають ситуації, які треба добре вивчати, тому що в підсумку вони виходять з-під контролю. В той же час я підкреслюю, що зі спортивної точки зору фанати є важливими для нас.

Ніхто не забороняє їм висловлювати свою свою позицію, але в підсумку за їхні дії відповідає клуб", – передає слова наставника Райо Вальєкано Marca.

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