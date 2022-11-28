Паулу Бенту заробив червону картку після гри з Ганою через обурення з приводу дій арбітра.

Головний тренер Південної Кореї Паулу Бенту був вилучений після фінального свистка у матчі з Ганою (2:3) через обурення суддівством. Португальський фахівець був незадоволений тим, що головний суддя Ентоні Тейлор не дозволив гравцям збірної Південної Кореї розіграти кутовий після 10 хвилин компенсованого до другого тайму часу. Про це повідомляє Mais Futebol.

Південна Корея – Гана – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином Бенту не зможе перебувати в технічній зоні в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 проти Португалії. Ця зустріч відбудеться 2 грудня.

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