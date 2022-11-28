Збірна Гани продовжує радувати уболівальників на ЧС-2022 яскравим результативним футболом. Поки в матчах цієї збірної забивають по 5 голів. Але якщо в першому турі африканці поступилися Португалії, то сьогодні здобули перемогу.

Гана втримала перемогу над Південною Кореєю у дивовижній перестрілці з двома дублями – зірка Аякса затьмарив Сона

Ще до перерви ганці оформили комфортну перевагу в два м'ячі. Проте у другому таймі Південна Корея ледь не оформила камбек. Завдяки дублю Сун Чо до 61 хвилини рахунок вже був рівним. Проте Кудус не збирався віддавати статус героя матчу і також забив удруге, принісши Гані перемогу.