На старті ЧС-2022 збірна Гани у феєричній перестрілці поступилася португальцям, продемонструвавши добротний футбол. Натомість Південна Корея провела нудний матч з Уругуваєм, який завершився закономірними нулями. Чергова втрата очок явно не входила у плани Сона та компанії. Команда Бенту відразу заволоділа м'ячем і вже за перші 15 хвилин виконала 7 кутових. Щоправда, без особливого успіху. Ганці більш-менш спокійно захищалася, усі 4 удари "азійських тигрів" до середини першого тайму були неточними.

"Чорні зірки" несподівано вийшли вперед на 26-й хвилині після першого ж удару по воротах. Джордан Айю та Кудус хитро розіграли стандарт. Зірка Крістал Пелас навісив до штрафного, а Саліссу після серії рикошетів заштовхав м'яча у сітку. Корейці ще довго не могли отямитися, глибоко сівши на власній половині поля.

Гана повністю перехопила ініціативу і зрештою забила вдруге. Хавбек Аякса Мохаммед Кудус головою впритул розстріляв Син Гю Кіма. Ще один асист до свого активу записав Джордан Айю – найкращий гравець у складах обох команд до перерви. "Азійські тигри" відповіли потужним ударом Джи Су Кіма над поперечкою.

Сону не вистачало підтримки. Щойно форвард Тоттенхема отримував м'яч, його накривали декілька гравців. Гана стала лише другою африканською збірною з 2014-го, що забила на ЧС два голи до перерви. Попереднє досягнення належало Алжиру... у матчі проти Південної Кореї! До слова, могло бути і три, якби неймовірному Джордану Айю вдався "сухий лист".

По перерві картина суттєво не змінилась. "Чорні зірки" більше атакували, а корейці нарешті влучили у площину. Ки Син Чо відгукнувся на передачу з флангу, потужно пробив під поперечку – Аті-Зігі виконав яскравий сейв. Підопічні Бенту продовжували нагнітати біля чужих воріт, тож заслужено скоротили відставання у рахунку. Лі, який з'явивися на полі у другому таймі, обікрав Лемпті та ідеально подав на Чо Кин Сина. Останній зіграв на випередження і прошив кіпера ударом головою.

Ще через три хвилини Південна Корея забила вдруге! Команда Бенту організувала фактично ідентичний гол на лівому фланзі атаки. Кім Джи Су подав уже ж лицевої, а той же Чо Кин Син, вигравши повітря, оформив ефектний дубль. "Азійські тигри" начебто повністю контролювали хід подій, та Гана відповіла зразковою атакою. Після передачі з лівого краю штрафного Вільямс не влучив по м'ячу, а Кудус другим темпом відзначився метрів з 10-и.

Корейці не опускали руки та продовжували створювати небезпечні моменти. Кан Ін Лі класно пробивав зі штрафного, згодом вже Салісу виносив м'яча із лінії порожніх воріт. Гол назрівав, проте "чорним зіркам" дивом вдалося вистояти. Гана у підсумку набрала три очки і зрівнялася, щонайменше тимчасово, з Португалією. Південна Корея з одним балом в активі опустилася на останнє місце.