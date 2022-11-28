Паулу Бенту заработал красную карточку после игры с Ганой из-за возмущений по поводу действий арбитра.

Главный тренер Южной Кореи Паулу Бенту был удалён после финального свистка в матче с Ганой (2:3) из-за возмущений судейством. Португальский специалист был недоволен тем, что главный судья Энтони Тейлор не позволил игрокам сборной Южной Кореи разыграть угловой по истечении 10 минут компенсированного ко второму тайму времени. Об этом информирует Mais Futebol.

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Таким образом, Бенту не сможет находиться в технической зоне в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Португалии. Эта встреча состоится 2 декабря.

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