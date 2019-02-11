Тренер Олімпіакоса Мартінш – про поразку від ПАОКа: З Динамо ми повинні зіграти зовсім інакше

Тренер Олімпіакоса Педру Мартінш прокоментував поразку від ПАОКа.

"Це був найгірший матч в новому році для нашої команди. Не розумію поки, що трапилося. Ми продемонстрували пасивний і безвольовий футбол. На поле ми були зовсім не тими, ким повинні були бути. Я беру на себе всю відповідальність за цю поразку.

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Тепер наше завдання швидше забути її. У нас важливий матч у четвер проти Динамо. У ньому ми повинні зіграти зовсім не так", – цитує Мартінша офіційний сайт Олімпіакоса.

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Нагадаємо, Олімпіакос прийматиме Динамо у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи у четвер, 14 лютого. Час початку поєдинку – 19:55. Матч-відповідь у Києві запланований на 21 лютого.