Тренер Олимпиакоса Мартинш – о поражении от ПАОКа: С Динамо мы должны сыграть совсем иначе

Тренер Олимпиакоса Педру Мартинш прокомментировал поражение от ПАОКа.

"Это был худший матч в новом году для нашей команды. Не понимаю пока, что случилось. Мы продемонстрировали пассивный и безвольный футбол. На поле мы были совсем не теми, кем должны были быть. Я беру на себя всю ответственность за это поражение.

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Теперь наша задача поскорее забыть его. У нас важный матч в четверг против Динамо. В нем мы должны сыграть совсем не так", – цитирует Мартинша официальный сайт Олимпиакоса.

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Напомним, Олимпиакос будет принимать Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 14 февраля. Время начала поединка – 19:55. Ответный матч в Киеве запланирован на 21 февраля.