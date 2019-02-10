Олімпіакос перед грою з Динамо програв ПАОКу Шахова

У матчі 20 туру чемпіонату Греції ПАОК удома обіграв Олімпіакос. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2018/19, 20-й тур

ПАОК – Олімпіакос – 3:1

Голи: Вієрінья, 3, Бісевар, 19, Акпом, 83 – Поденсе, 88

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Одразу після стартового свистка ПАОК пішов вперед і зумів забити швидкий м'яч. Після цього господарі не зменшили обертів та подвоїли свою перевагу. Наприкінці матчу Акпом довів рахунок до розгромного, але Поденсе забив гол престижу.

Українець Євген Шахов вийшов у стартовому складі господарів та відіграв 53 хвилини. Наприкінці першого тайму хавбек отримав жовту картку.

ПАОК має в активі 54 очки та очолює турнірну таблицю, випереджаючи Олімпіакос вже на 9 пунктів.