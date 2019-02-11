Олімпіакос – Динамо: лідер греків отримав травму та може пропустити матч з киянами

Ліга Європи — 21:06 804
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Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч
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Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 20:00 3683
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Олімпіакос – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 19:30 1810
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Шахтар – Айнтрахт: передматчева прес-конференція Аді ХюттераЛіга Європи — 19:22 661
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Коноплянка в компанії Рауля і ще двох легенд Шальке – найбільш рідкісний гол українцяНімеччина — 17:45 2834
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