Олімпіакос – Динамо: лідер греків отримав травму та може пропустити матч з киянами

Фортуніс може пропустити матч з Динамо / UEFA

Капітан Олімпіакоса Костас Фортуніс не зміг дограти матч 20-го туру чемпіонату Греції проти ПАОКа (0:1)

Півзахисник Олімпіакоса Костас Фортуніс не зміг дограти матч проти ПАОКа (3:1). Фортуніса замінили на 76-й хвилині зустрічі.

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Очікується, що незабаром Костас пройде додаткове медобстеження, щоб визначити ступінь важкості пошкодження, повідомляє видання Sport.gr.

Відзначимо, що поєдинок Олімпіакос – Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 14 лютого. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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