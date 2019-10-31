Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8

Також відомий журналіст вважає, що Шепелєв заслужив червону картку не менше за Степаненка, якого могли вилучати ще на старті зустрічі, а не в овертаймі.

Шепелєв - червона! Це факт! Але чому ж тоді у Степаненка на початку матчу лише жовта? Там теж був навмисний фол! Є питання!

Вадим Скічко натякає, що гол Попова можна було не зарахувати, адже Де Пена при подачі корнера виніс м'яч за межі кутового сектора.

Журналіст Кирило Крижановський насолоджується жорсткою грою Попова проти колишнього форварда його улюбленої команди.

Також він називає цей матч найкращим для Динамо в сезоні "за емоціями, самовіддачею та окремими сильними ігровими відрізками". Дісталося і судді Копієвському.

По букве закона - фол Степаненко это чистая красная карточка. Грубый фол в моменте, где не было возможностей и намерения сыграть в мяч. Но у судьи должны быть стальные яйца, чтобы принять такое решение. — Kirill (@Kirill79) October 30, 2019

Олег Барков, який працював прес-аташе в кількох українських клубах, погоджується з "найкращим матчем Динамо в сезоні", відзначає нарікання на суддю з обох таборів і передбачуваність Шахтаря Каштру. А тим часом у коментарях син Юрія Дмитруліна Микита задається питанням, що з такими "гірниками" може зробити інше Динамо, загребське, яке ще в Харкові ледь не здолало чемпіона України.

Журналіст Артем Терентьєв, який спеціалізується на футзалі, порівняв супергол Сидорчука з Роберто Карлосом.

Гол же Попова нагадав уболівальнику політ Кріштіану Роналду.

Артем Франков заперечує випадковість перемоги Динамо, хоча гол Сидорчука залетів у стилі Роберто Карлоса на удачу. Його підписник бачить у переможному взятті воріт від Попова цілого Серхіо Рамоса.

Попов - Рамос, Серхио — Свидетель Милнера (@NesterUkr) October 30, 2019

З Шахтарем такого не було 14 років! Востаннє "гірники" вилітали на стадії 1/8 фіналу Кубка України ще у сезоні 2005/06, 26-го жовтня від тоді ще першолігових Карпат, які у півфіналі поступилися... Динамо, тріумфатору того розіграшу (у фіналі кияни мінімально били Металург Запоріжжя).

Євген Левченко вважає відмінним матч Динамо і Шахтаря і радіє появі хорошого і перспективного Попова.

Отличный матч Динамо-Шахтер! Побольше бы таких эмоций, переживаний, голов! Я очень рад за Попова. Даже при ужасной футбольной обстановке в украинском футболе, все-таки появляются хорошие, перспективные игроки! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 30, 2019 Тривають суперечки, чи був мінімальний рикошет у моменті з голом Сидорчука. Посмотрел сейчас на ютюбе. Фантастический... рикошет. Касания шипа защищающегося игрока хватило, чтоб мяч полетел по нереальной траектории. Но красота, конечно — Anton (@damien_sa82) October 30, 2019 Микола Васильков, журналіст УАФ і товариш Андрія Шевченка, спіймав у кадр сім'ю Тараса Степаненка. Він також поспілкувався з Володимиром Шепелєвим після гри, і динамівець переконує, що в моменті з червоною карткою навіть не торкнувся Тайсона. З цим трактуванням погоджуються, однак, не всі. Агент В'ячеслав Заховайло відзначає фізичну готовність киян, фарт донеччан і тактичну хитрість Михайличенка, чия "зміна у структурі гри принесла результат". Журналіст клубного телебачення Динамо Андрій Шахов захоплюється фізичною витривалістю його улюбленого клубу: "На 120-й бігли так, ніби це початок матчу".

Політичний журналіст Єгор Чечеринда задається питанням, навіщо цій команді Фран Соль і Жерсон Родрігес. Його підписники відповідають, мовляв, потрібно дочекатися, аби почав забивати ще й воротар Бущан – тоді можна продавати. Між іншим, в основі Динамо вийшло 9 українців (лише Вербіч і Кендзьора з легіонерів, а також Де Пена на заміні).

Працівник телеканалів "Футбол" Данило Вереітін ставить не на Динамо як переможця Кубка України, а на... першоліговий Інгулець. Між іншим, Ігорю Бурбасу та Олександру Денисову сподобалась така ставка на диво, про що свідчать їхні вподобайки під цим постом.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабій поринув у ностальгію і зацінив Класичне у всіх його проявах.

Популярний український блогер Антон Ходза іронізує над грою Шахтаря.

Серхіо Денис Попов – офіційний Твіттер київського клубу натякає на схожість манери захисника молодіжної збірної України забивати голи зі знаменитим капітаном Реала. А вболівальники впевнені, що шоковані такими діями суперника "гравці Шахтаря самі не зрозуміли, що сталося з Динамо".

Вот в этой игре было Динамо! Боролись до последнего, Шахтёр нейтрализовали полностью! На такую игру смотреть приятно, я уверен что игроки Шахтера сами не поняли что произошло с Динамо))) — Z A C K i N S T A i N (@Z_H_R) October 31, 2019

Голи, які "можна переглядати вічно".

Это можно пересматривать вечно!!!!! Как и гол Попова!!! — Шестнадцатый моряк (@seaman1616) October 31, 2019

Уперше в історії Кубка України Шахтар програв Динамо не у фіналі (5 разів вигравав до того на попередніх стадіях)

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

І трохи Брутального на десерт.