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Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8

14:45 2463 Читать на русском
Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8
Динамо – Шахтар: огляд соцмереж про матч 1/8 Кубка України 30 жовтня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо вибило Шахтар з Кубка України, перервавши його безпрограшну серію. Що про матч 1/8 фіналу Кубка України писали експерти та вболівальники в соцмережах, читайте на "Футбол 24".

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Матч Динамо – Шахтар здивував багатьох. Команда Михайличенка, яка перед тим не спромоглася скористатися першою втратою очок "гірників" в УПЛ, била лідера чемпіонату в досить впевненому стилі, хоча для цього й знадобилися 2 додаткові тайми. Кров на обличчі, вилучення, суперечливе суддівство, до якого претензії мають вболівальники обох клубів, голи в компенсований час і овертайм – це було видовище, якого давненько не бачили у нашому Класичному. Не дивно, що декому моменти з двобою нагадали легенд Реала. Звісно, це все великі умовності (як сказав той же Денис Попов, йому до Рамоса ще далі, ніж Яремчуку до Роналду), але без певних паралелей було не обійтися.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Ведучий програми "Про футбол" Ігор Циганик залишився враженим від агресії та фізичної готовності киян, що стало вирішальним, на його думку. Вболівальники у відповідь відзначають "стіну Попова" і мріють про повернення Шапаренка та Цітаішвілі у велику гру.

Також відомий журналіст вважає, що Шепелєв заслужив червону картку не менше за Степаненка, якого могли вилучати ще на старті зустрічі, а не в овертаймі.

Вадим Скічко натякає, що гол Попова можна було не зарахувати, адже Де Пена при подачі корнера виніс м'яч за межі кутового сектора.

Журналіст Кирило Крижановський насолоджується жорсткою грою Попова проти колишнього форварда його улюбленої команди.

Також він називає цей матч найкращим для Динамо в сезоні "за емоціями, самовіддачею та окремими сильними ігровими відрізками". Дісталося і судді Копієвському.

Олег Барков, який працював прес-аташе в кількох українських клубах, погоджується з "найкращим матчем Динамо в сезоні", відзначає нарікання на суддю з обох таборів і передбачуваність Шахтаря Каштру. А тим часом у коментарях син Юрія Дмитруліна Микита задається питанням, що з такими "гірниками" може зробити інше Динамо, загребське, яке ще в Харкові ледь не здолало чемпіона України.

Журналіст Артем Терентьєв, який спеціалізується на футзалі, порівняв супергол Сидорчука з Роберто Карлосом.

Гол же Попова нагадав уболівальнику політ Кріштіану Роналду.

Артем Франков заперечує випадковість перемоги Динамо, хоча гол Сидорчука залетів у стилі Роберто Карлоса на удачу. Його підписник бачить у переможному взятті воріт від Попова цілого Серхіо Рамоса.

З Шахтарем такого не було 14 років! Востаннє "гірники" вилітали на стадії 1/8 фіналу Кубка України ще у сезоні 2005/06, 26-го жовтня від тоді ще першолігових Карпат, які у півфіналі поступилися... Динамо, тріумфатору того розіграшу (у фіналі кияни мінімально били Металург Запоріжжя).

Євген Левченко вважає відмінним матч Динамо і Шахтаря і радіє появі хорошого і перспективного Попова.

Тривають суперечки, чи був мінімальний рикошет у моменті з голом Сидорчука.

Микола Васильков, журналіст УАФ і товариш Андрія Шевченка, спіймав у кадр сім'ю Тараса Степаненка.

Він також поспілкувався з Володимиром Шепелєвим після гри, і динамівець переконує, що в моменті з червоною карткою навіть не торкнувся Тайсона. З цим трактуванням погоджуються, однак, не всі.

Агент В'ячеслав Заховайло відзначає фізичну готовність киян, фарт донеччан і тактичну хитрість Михайличенка, чия "зміна у структурі гри принесла результат".

Журналіст клубного телебачення Динамо Андрій Шахов захоплюється фізичною витривалістю його улюбленого клубу: "На 120-й бігли так, ніби це початок матчу".

Політичний журналіст Єгор Чечеринда задається питанням, навіщо цій команді Фран Соль і Жерсон Родрігес. Його підписники відповідають, мовляв, потрібно дочекатися, аби почав забивати ще й воротар Бущан – тоді можна продавати. Між іншим, в основі Динамо вийшло 9 українців (лише Вербіч і Кендзьора з легіонерів, а також Де Пена на заміні).

Працівник телеканалів "Футбол" Данило Вереітін ставить не на Динамо як переможця Кубка України, а на... першоліговий Інгулець. Між іншим, Ігорю Бурбасу та Олександру Денисову сподобалась така ставка на диво, про що свідчать їхні вподобайки під цим постом.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабій поринув у ностальгію і зацінив Класичне у всіх його проявах.

Популярний український блогер Антон Ходза іронізує над грою Шахтаря.

Серхіо Денис Попов – офіційний Твіттер київського клубу натякає на схожість манери захисника молодіжної збірної України забивати голи зі знаменитим капітаном Реала. А вболівальники впевнені, що шоковані такими діями суперника "гравці Шахтаря самі не зрозуміли, що сталося з Динамо".

Голи, які "можна переглядати вічно".

Уперше в історії Кубка України Шахтар програв Динамо не у фіналі (5 разів вигравав до того на попередніх стадіях)

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

І трохи Брутального на десерт.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

blog_ava
Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса
08:00
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