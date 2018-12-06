Тренер Ліона Женезіо назвав свою команду безвідповідальною

Наставник Ліона Бруно Женезіо прокоментував домашню поразку своєї команди в матчі проти Ренна.

"Навіть не знаю, як це назвати. Розчарування? Швидше це гнів. Я не думав, що ми можемо показати таку гру.

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Нас нічому не вчить минуле. Я ж попереджав команду. Але ми провели відмінно лише 15 хвилин, створивши гольові моменти. А потім втратили концентрацію, стали втрачати м'яч, створювати собі складності. Я теж несу відповідальність, але моя команда – безвідповідальна", – цитує Женезіо AFP.

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