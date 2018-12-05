Шахтар зіграє з Ліоном на Олімпійському: чому так сталося, хто винен, чи був інший вихід

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський у Києві. Намагаємося розібратися, де УЄФА вчинив правильно, де його мотиви важко зрозуміти, а також хто міг вплинути на ситуацію.

Перенесення матчу з Харкова можна зрозуміти

26 листопада в 10 областях України, зокрема в Харківській, був запроваджений воєнний стан. У випадку з перенесенням матчу Ліги Європи Ворскла – Арсенал (29 листопада) УЄФА вчинив нелогічно та зіграв на імені суперника, адже до Полтави воєнний стан відношення не мав, а всі пояснення виглядали дивними та притягнутими за вуха. Тоді критикувати одіозну організацію можна було і треба було (до того ж, сильно), але не зараз – у випадку з Шахтарем поведінка зрозуміла.

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Дивимося на ситуацію не очима українців, серед яких не всі навіть розуміли та підтримували ініціативу Президента, а очима європейських футбольних чиновників. Вони відповідальні за клуби, які прилітають у перевірені на безпеку міста. У Харкові – воєнний стан. Чи є там реальна загроза життю, чи він введений лише для превентивних заходів – УЄФА не цікавить. І це нормально. Інші європейські спортивні змагання відбуваються на території, де впроваджено воєнний стан? Кожна організація бере ризик на себе.

"Жоден матч під егідою УЄФА не відбудеться в тих місцях, де чинний воєнний стан", – слова Джорджо Маркетті варто прийняти. Ми з вами розуміємо, що це "легкий" воєнний стан і в порівнянні з вереснем-жовтнем у Харкові не стало небезпечніше, а керівники європейської організації мають перед собою один чіткий факт – введено воєнний стан. Все інше має досить другорядне значення. Якби навіть УЄФА сам не вирішив перенести матч з Харкова, Ліон неодмінно б цього вимагав. Важливість матчу та слова президента клубу це підтверджують.

На території з воєнним станом відбувся лише один футбольний поєдинок: Шахтар – Олімпік у Харкові на ОСК Металіст. Матч УПЛ Десна – Зоря через рекомендації правоохоронних органів перенесли з Чернігова в Київ. Будемо ставити претензії УЄФА?

Чому не Арена Львів – загадка

Резервний стадіон Шахтаря в Лізі чемпіонів – Арена Львів. Втім, для УЄФА, схоже, це проста формальність. І тут знову потрібно критикувати союз. Як і у випадку з Ворсклою (у якої львівський стадіон також є резервним), АЛ просто проігнорували. Виконувач обов’язків директора Арени Львів запевняє, що вони були готові прийняти матч Шахтар – Ліон.

Колишній журналіст uefa.com Ігор Лінник, який близький до Динамо, у своєму Facebook написав: "На стадіоні у Львові все настільки погано, що УЄФА не ризикнув проводити там матч Ліги чемпіонів". Це могло б логічно пояснити перенесення матчів Ворскли та Шахтаря не на Арену Львів.

Однак зі слів керівника стадіону Юрія Майбороди можна зробити висновок, що ні донецький клуб, ні УЄФА офіційно не зверталися до нього щодо проведення гри Шахтар – Ліон. Якби туди приїжджала інспекція, яка зробила висновок про неготовність, хіба б преставники арени писали листа до УЄФА про нерозуміння?

Ба більше, у повідомленні до Динамо УЄФА пише: "Ця виняткова ситуація (введення воєнного стану), в поєднанні з необхідністю мати підготовку стадіону, відповідну нашим чинним вимогам і коротким часом, що залишився перед матчем, змушує УЄФА розглядати Олімпійський стадіон в Києві, як єдине наявне рішення". Тобто УЄФА навіть не розглядав Арену Львів.

УЄФА пішов найпростішим шляхом – НСК Олімпійський

У своєму листі УЄФА намагається переконати, що не мав часу зондувати доступні стадіони, а єдиним перевіреним, який би відповідав вимогам, є НСК Олімпійський. Це дуже абсурдно – часу предостатньо (матч Ворскла – Арсенал перенесли за півтора доби до стартового свистка). Босів європейського футболу не збентежило те, що менш ніж через добу, 13 грудня, там відбудеться інша гра – Динамо проти Яблонця в Лізі Європи.

Джорджо Маркетті попросив розуміння та дозволу в Ігоря Суркіса. У багатьох виникло запитання – для чого звертатися до президента Динамо, якщо київський клуб лише орендує стадіон у певні дні. Не заглиблюючись у деталі орендної угоди між Динамо та НСК, можна сказати, що напередодні (день матчу Шахтар – Ліон) єврокубкової гри оренда "біло-синіх" точно в дії, адже там проводяться різні передматчеві заходи, зокрема тренування команди гостей. Тепер Динамо шукає для Яблонця іншу локацію.

Тобто УЄФА мусив просити дозволу в Динамо. Інша справа, чи міг Ігор Суркіс відмовити? В одному листі є і прохання, і подяка за дозвіл. Смішно.

Тут і справді президенту Динамо варто віддати належне, що він не почав з'ясовувати стосунки. Респект з ворожого табору від Сергія Палкіна не дивує. При всіх фейлах УЄФА особисто Шахтар тут ні в чому не винен. Навіть у ситуації з резервним стадіоном. Чому донецький клуб має наполягати на грі у Львові, якщо УЄФА про це не заїкається, а самим "гірникам", звичайно ж, зручніше вирішальний матч зіграти в Києві, де базується команда?

Натомість до ФФУ питань чимало. Чому ця організація ніяк не вплинула на безглузде перенесення матчу Ворскла – Арсенал? Чому не спонукала УЄФА звернути увагу на Арену Львів? Чому Андрій Павелко не пояснив ситуацію з воєннним станом європейським чинам, як українець, який розуміє, що нічого не змінилося у Харкові? Можливо, УЄФА б не і прислухався, однак де спроба? Чи вона була, а про це не повідомили, як про щось менш важливе, ніж відкриття заводів з виробництва штучних полів? Навряд чи.

У підсумку Динамо спокійною реакцією рятує імідж і стосунки українського футболу з УЄФА собі на шкоду. Газон НСК Олімпійський на наступний день після гри Шахтар – Ліон буде явно не в найкращому стані. А яким буде трав'яний покрив стадіону після двох поспіль матчів у таку погоду – теж велике питання. Керівники Олімпійського дали згоду на це, чи їх забули запитати, як і босів Арени Львів, яка готова надати поле?

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