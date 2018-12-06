Шахтар – Ліон: Ндомбеле отримав травму та може пропустити матч

Хавбек французького Ліона Танге Ндомбеле отримав травму та може не встигнути повернутися на поле до матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле отримав травму в поєдинку 16-го туру чемпіонату Франції проти Ренна.

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21-річний півзахисник вийшов в стартовому складі "ткачів", але вже на 21-й хвилині був змушений покинути поле через пошкодження. На даний момент характер травми і орієнтовні терміни повернення Ндомбеле на поле невідомі.

Зазначимо, що Ндомбеле є ключовим гравцем для Ліона. У нинішньому сезоні Ліги 1 він провів 16 матчів та віддав 4 результативні передачі, а в Лізі чемпіонів забив 2 голи в 5 поєдинках.

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня у Києві.

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