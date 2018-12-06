Ліга 1: Ліон перед матчем з Шахтарем програв Ренну, Бордо вирвав перемогу в Сент-Етьєна

Завершились чергові матчі 16 туру французької Ліги 1. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Ліга 1, 16-й тур

Бордо – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Бріан, 22, Камано, 57, (пен.), Пабло, 90 – Діоні, 16, Хазрі, 67

Діжон – Генгам – 2:1

Голи: Женно, 14, Хаддаді, 86 – Коко, 79

Вилучення: Лотоа (Діжон), 76

Кан – Нім – 1:2

Голи: Оньянг, 90 – Бозок, 18, Ландр, 90

Ліон – Ренн – 0:2

Голи: Бен Арфа ,41, Сібачо, 43

Нант – Марсель – 3:2

Голи: Сала, 30, Туре, 45, Бошилья, 64 – Сансон, 28, Товен, 36

Реймс – Тулуза – 0:1

Гол: Сіла, 45

Вилучення: Гарсія (Тулуза), 90+6

Ліон перед вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря вдома не зумів обіграти суперника Динамо в Лізі Європи Ренн. "Ткачі" пропустили два голи, на які не зуміли відповісти. Втім, завдяки програшу Марселя Ліон залишився на 4 місці у таблиці.