– Наскільки поточна позиція вашої команди далека від того, що ви планували перед стартом сезону?

– Звичайно, хотілося більшого в плані результату. Вважати це півріччя успішним немає причин. Але все в наших руках і, я вважаю, ми можемо покращити наше турнірне становище.

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– Втрата очок в якому матчі залишила найнеприємніші відчуття?

– Були ігри, в яких ми створювали більше, ніж суперник. Єдине, що можна сказати, таких ігор, зрештою, накопичилося чимало. На жаль, проблеми з реалізацією не дозволили нам розраховувати на більше, ніж маємо. Але не хочеться конкретизувати, тому що результат упродовж 16-ти турів результативний і справедливий.

– А чи є матчі, які, навпаки, принесли найбільший позитив?

– Всі переможні, плюс матчі, в яких ми програвали по ходу, але вдавалося відігратися, де команда демонструвала характер. Їх можна занести в актив.

– У вашої команди в 15 матчах з 16 були не результативні рахунки. Це певна стратегія обережного футболу чи щось інше?

– Це сукупність факторів. Для мене важливо знайти баланс між обороною і атакою, між грою в захисті і в нападі. Навчити захищатися легше, ніж навчити команду атакувати. Це не тільки в нас так. У цьому півріччі дійсно краще виходила гра в захисті. Але акцентувати, що ми свідомо виходили з наміром виключно захищатися не можна. Ми граємо на перемогу в кожному матчі. Ми достатньо створюємо для того, аби перемагати. І, так, ми будуємо командну гру від оборони, але друга фаза – переходи в атаку плюс реалізація моментів, позиційна атака – це те, що потребує підсилення і потребує більше часу, аби це налагодити, – цитує Вишняка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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