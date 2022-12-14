Наставник збірної Хорватії Златко Даліч продемонстрував, як потрібно поводитися після поразки.

Після поєдинку Аргентина – Хорватія (3:0) Мессі давав інтерв'ю у мікс-зоні. Ліонель, який оформив гол+пас, був визнаний найкращим гравцем півфіналу чемпіонату світу.

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У той момент поруч проходив Златко Даліч. Головний тренер "картатих" підійшов до Мессі і потиснув йому руку, привітавши з перемогою та виходом у фінал ЧС-2022. На відміну від скандалу після чвертьфінальної гри проти Нідерландів, аргентинці та хорвати продемонстрували цілковиту повагу до суперників.

Аргентина у фіналі чемпіонату світу-2022 зіграє з переможцем пари Франція – Марокко. Той, хто програє, протистоятиме Хорватії в матчі за третє місце. Фінал буде зіграний 18 грудня, поєдинок за бронзу – 17 числа.

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