Наставник сборной Хорватии Златко Далич продемонстрировал, как следует вести себя после поражения.

После поединка Аргентина – Хорватия (3:0) Месси давал интервью в микс-зоне. Лионель, оформивший гол+пас, был признан лучшим игроком полуфинала чемпионата мира.

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В тот момент рядом проходил Златко Далич. Главный тренер "клетчатых" подошел к Месси и пожал ему руку, поздравив с победой и выходом в финал ЧМ-2022. В отличие от скандала после четвертьфинальной игры против Нидерландов, аргентинцы и хорваты продемонстрировали полное уважение к соперникам.

Аргентина в финале чемпионата мира-2022 сыграет с победителем пары Франция – Марокко. Проигравший будет противостоять Хорватии в матче за третье место. Финал будет сыгран 18 декабря, поединок за бронзу – 17 числа.

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