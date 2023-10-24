Першим інформацію про відхід Пушіча в Шахтар підтвердив захисник роттердамської команди Давід Ганцко.

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"Давід усе вже розповів. Останні формальності ще не завершені, але вчора Маріно з нами попрощався. Наші стосунки такі, що я знаю: вчора ввечері він полетів літаком до Барселони.

Мені буде не вистачати дуже хорошої людини. Відтоді, як ми почали працювати разом, і досі не було дня, щоб я не відчував його підтримки чи відданості. Це може звучати стандартно, але це щось особливе. Щоб відплатити за цю відданість, я не хотів позбавляти його цієї можливості. Дуже шкода, що він більше не з нами, але я бажаю йому цієї можливості більше, ніж будь-кому іншому", – цитує Слота Voetbal International.

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