"Новим тренером Шахтаря має стати Маріно Пушіч. Він – головний претендент на посаду тренера "гірників".

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Боснійський фахівець є багаторічним помічником головного тренера Фейєнорда Арне Слота. Вони працювали разом ще у Твенте. Пушіч не має досвіду роботи головним тренером на високому рівні, але багато в чому його праця допомогла Слоту створити команду, яка навесні обіграла Шахтар 7:1. За нашими даними, переговори між клубом та фахівцем перебувають на фінальній стадії", – повідомляє ТаТоТаке.

Додамо, що Пушіч взагалі починав з футзалу, а в професіональному футболі лише одного разу працював головним тренером. Він підхопив кризовий Твенте і в сезоні 2018/19 повернув команду до елітного дивізіону Нідерландів. Втім, керівництво клубу достроково розірвало контракт через погані стосунки Пушіча з гравцями. Після цього боснієць допомагав Слоту в АЗ та Фейєнорді.

Шахтар 16 жовтня оголосив про звільнення Патріка ван Леувена, який провів усього 12 матчів. "Гірників" тимчасово очолив спортивний директор Даріо Срна, який встиг розгромити ЛНЗ (3:0). Наступна зустріч – 25 жовтня виїзд до Барселони в рамках 3 туру Ліги чемпіонів.

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