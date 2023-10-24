Первым информацию об уходе Пушича в Шахтёр подтвердил защитник роттардамской команды Давид Ганцко.

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"Давид всё уже рассказал. Последние формальности еще не завершены, но вчера Марино с нами попрощался. Наши отношения таковы, что я знаю: вчера вечером он улетел на самолете в Барселону.

Мне будет не хватать очень хорошего человека. С того дня, как мы начали работать вместе, и до сих пор не было дня, чтобы я не чувствовал его поддержки или преданности. Это может звучать стандартно, но это нечто особенное. Чтобы отплатить за эту преданность, я не хотел лишать его этой возможности. Очень жаль, что он больше не с нами, но я желаю ему этой возможности больше, чем кому-либо другому", – цитирует Слота Voetbal International.

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