Тренер друголігового Альянса: Хотіли отримати Динамо у суперники в Кубку України

Головний тренер Альянса Юрій Ярошенко прокоментував підсумки жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

"Звичайно, дуже хотілося, щоб нам у суперники дісталося Динамо. Не вийшло, але я переконаний, що і приїзд Маріуполя до Сум викличе ажіотаж. Адже азовці – одні з найсильніших в Україні, два роки поспіль виступали в Лізі Європи.

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Для моїх підопічних протистояння з Маріуполем буде чудовою нагодою збагатитися цінним досвідом. Переконаний, що вони хлопчиками для биття не будуть. До речі, свого часу мені доводилося працювати в маріупольській футбольної академії, і кілька моїх вихованців зараз грають за команду з Донбасу.

Звичайно, буде цікаво з ними поспілкуватися, обов'язково віддам їм належне за прогрес, побажаю переможних виступів. Але тільки не в чвертьфінальному кубковому матчі з Альянсом", – наводить слова Ярошенка офіційний сайт УАФ.

Додамо, що за результатами жеребкування Динамо зустрінеться з Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: Динамо та інші команди дізналися суперників