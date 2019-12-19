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Максимов: Чому би Ворсклі не замахнутись на перемогу в Кубку України?

16:47 251 Читать на русском
Максимов: Чому би Ворсклі не замахнутись на перемогу в Кубку України?
Юрій Максимов / фото з відкритих джерел

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов оцінив майбутнього суперника в Кубку України – Десну та поділився амбіціями полтавців в турнірі.

 

"Підопічних Олександра Рябоконя сміливо можна назвати одним з відкриттів поточного сезону. Адже Десна – добре зіграний, збалансований колектив, який змусив рахуватися з собою навіть грандів українського футболу.

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Однак родзинкою кубкового турніру є його непередбачуваність, коли аутсайдери часто стають порушниками спокою і іноді отримують трофей. Тому що у кубкового розіграшу – свої закони, там на першому плані виявляється бійцівський характер. Якщо Десна і перебуває в кращому становищі, то тільки тому, що приймає нас вдома.

До речі, з кубковими турнірами у мене пов'язані приємні спогади. Адже в ролі футболіста в складі Динамо і Вердера я ставав володарем Кубків України і Німеччини відповідно, а вже коли став тренером – вигравав з Кешлею Кубок Азербайджану. Так чому б не замахнутися на підкорення вершини і з Ворсклою?" – зазначив Максимов в коментарі офіційному сайту УАФ.

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Теги
Кубок України Юрій Максимов Юрій Максимов Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна
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