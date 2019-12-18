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Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: Динамо та інші команди дізналися суперників

13:22 8576 Читать на русском
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: Динамо та інші команди дізналися суперників
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

18 грудня в Будинку футболу пройшло жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубка України 2019/20. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

До чвертьфіналу Кубка України 2019/20 пробилися Динамо, Минай, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла, Інгулець та Альянс. Чинний володар трофею – Шахтар – в 1/8 фіналу поступився Динамо.

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У церемонії жеребкування взяли участь журналіст Ігор Циганик та Леоніла Гузь – "Міс Україна"-2018.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України:

Динамо – Олександрія

Минай – Інгулець

Альянс – Маріуполь

Десна – Ворскла.

Чвертьфінальна стадія складається з одного матчу. Базова дата проведення поєдинків – 4 березня. Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року.

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