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Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу

18:32 1895 Читать на русском
Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу
Тамаш Кадар / фото ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар найближчим часом може покинути київський клуб.

Тамаш Кадар виключений із заявки Динамо на другу частину сезону УПЛ.

Велика імовірність, що Кадара більше не буде в основі Динамо, – Циганик

Угорець у своєму Instagram відкрито натякнув на трансфер до чемпіонату Угорщини, підписавши фото в машині: "Будапешт, скоро".

Нагадаємо, Кадар дозволив собі відкрито критикувати головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що угорця відправили в дубль.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Головне Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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