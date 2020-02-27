Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу

Захисник Динамо Тамаш Кадар найближчим часом може покинути київський клуб.

Тамаш Кадар виключений із заявки Динамо на другу частину сезону УПЛ.

Велика імовірність, що Кадара більше не буде в основі Динамо, – Циганик

Угорець у своєму Instagram відкрито натякнув на трансфер до чемпіонату Угорщини, підписавши фото в машині: "Будапешт, скоро".

Нагадаємо, Кадар дозволив собі відкрито критикувати головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що угорця відправили в дубль.

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