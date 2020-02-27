Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубу

Україна — 17:48 5265
-
Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії
-
Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:06 5081
-
Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцюАнглія — 14:40 7107
-
Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українцяСергій Тищенко — 14:00 10378
-
Кубок України: УАФ повідомила дати та час проведення матчів 1/4 фіналуКубок України — 10:41 10648