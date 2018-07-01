Тренер Данії Харейде: Ми підготувалися до можливої ​​серії пенальті

Головний теренр збірної Данії Аге Харейде поділився очікуваннями напередодні матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії.

"У нас багато хороших футболістів, завдяки цьому нам вдалося пройти так далеко. У хорватів дуже майстерна збірна з чудовими бомбардирами, які відчувають гольові моменти.

Хорватія – Данія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Ми завтра будемо зовсім іншою командою. Нам необхідно захищатися, але головне – більше атакувати. Атаки можуть забрати занадто багато сил, але ми можемо грати на контратаках. Переможе той, хто зіграє розумніше. У будь-якому випадку, ми пишемо історію данського футболу, але я не концентруюся на цьому.

Ми з помічниками докладно вивчили, як б'ють пенальті суперники. Ми підготувалися до можливої серії пенальті і знаємо, кого випустимо для пробиття 11-метрових", – цитує Харейде ТАСС.