Хорватія – Данія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Хорватія та Данія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Хорватія – Данія

1 липня, 21:00, Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Головний арбітр: Нестор Пітана (Аргентина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

1/8 фіналу ЧС-2018 після бадьорого старту з вильотом віце-чемпіона світу та чемпіона Європи прийнялася кувати переможців у менш статусній гілці плей-офф. Матч Данія – Хорватія є одним із найцікавіших у ній: користуючись боксерською термінологією, його можна назвати битвою у крузервейті (першій важкій вазі), хоча рівень футболу Данії на цьогорічному Мундіалі цілком дозволяє віднести її до напівважкої категорії. Якщо ж говорити по-футбольному, то протистояння Данії та Хорватії є битвою двох дуже амбітних збірних, які однозначно ставлять перед собою максимальні задачі. З такою турнірною сіткою інакших бути не може.

Хорватія – Данія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Сітка плей-офф чемпіонату світу-2018

Хорватські вболівальники від своєї збірної давно вже вимагають значних звершень на кшталт бронзи ЧС-1998, однак важкий відбір до цьогорічного Мундіалю трохи охолонув запал фанатів. Від підопічних Златко Даліча чекали простого гідного виступу, але після групового етапу на загребських вулицях не мріють про щось менше, ніж фінал. Хорватія виглядає не просто сильно, а грізно, перемелюючи потужні команди по типу Ісландії навіть напіврезервним складом. Остаточно ж у фаворити "клітчаті" записалися після розгрому Аргентини у другому турі ЧС-2018, але про це наразі варто забувати. Данія – більш потужна та організована, ніж ті колективи, з якими хорвати зустрічались у групі; до фокусів у стилі Віллі Кабальєро вони точно не схильні.

Данія привезла на ЧС-2018 вкрай потужну та зіграну команду, однак груповий етап "вікінгів" відверто розчарував. Підопічні Аге Харейде "відскочили" у грі проти Перу, зіграли внічию проти Австралії та розкатали найбільш ганебний матч чемпіонату світу після Хіхонської ганьби 1982 року, оформивши під гул трибун нудні та вигідні 0:0 з Францією. Збірна Данії на груповому етапі забила рівно стільки, скільки і Панама – два голи, що є найменшим результатом на ЧС-2018.

Збірна Данії

Втім, цю команду рано ховати. У кожному матчі відчувалося, що "вікінги" грають із запасом, не бажаючи "вмирати" за результат у прохідному квартеті. Крім того, яскравий футбол в 1/8 фіналу у виконанні Франції та Уругваю – одних із найбільш непереконливих колективів групового етапу – серйозно натякає на те, що європейські збірні банально економили сили перед плей-офф чемпіонату світу-2018. Чи відноситься тренерський штаб Данії до таких стратегів – поки що загадка, відповідь на яку має дати матч проти Хорватії.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди зустрічалися між собою п'ять разів. Обидві збірні здобули по дві перемоги та одного разу зіграли внічию. Загальний рахунок – 7:6 на користь Хорватії.

2. Найбільша перемога Данії над Хорватією була зафіксована на Євро-1996 – тодішні чемпіони Європи виграли з рахунком 3:0. Найбільша перемога Хорватії над Данією – 3:1 у відборі до ЧС-1998.

3. Данія у матчах проти збірних країн колишньої Югославії має позитивну статистику: 22 матчі, 12 перемог, 4 нічиї та 6 поразок. Загальний рахунок – 32:23 на користь Данії.

4. Хорватія провела 21 матч проти збірних зі скандинавських країн (включаючи Ісландію). Статистика зустрічей також позитивна: 13 перемог, 3 нічиї та 5 поразок. Загальний рахунок – 35:19.

5. Данія лише одного разу в історії пройшла у чвертьфінал чемпіонату світу – у 1998 році. Тоді ж хорвати стали бронзовими.

6. Хорватія лише одного разу вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу – у тому ж таки 1998 році.

Кадрова ситуація

Обидва колективи змогли дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 без травм та дискваліфікацій. Суто теоретично хорвати мали б бути дещо свіжішими, адже значна кількість їх ключових виконавців не вийшла на матч проти Ісландії в основі. Данці, однак, зустріч проти Франції в останньому турі відкатали ледве не лежачи, не вклавши у нього і десятої частини своїх потенційних сил – чого не скажеш про важку гру Хорватії.

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Матч ЧС-2018 Ісландія – Хорватія

Втім, всі ці роздуми – із розряду прискіпливих дочіпок. Збірні підійшли до очного матчу максимально готовими як фізично, так і кадрово, що не може не радувати. Аге Харейде та Златко Даліч, очевидно, випустять в 1/8 фіналу ЧС-2018 найсильніший свій склад.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Данія

Хорватія: Субашич, Стрініч, Віда, Ловрен, Врсалько, Ракітіч, Бадель, Модріч, Перішич, Модріч, Ребіч, Манджукіч

Данія: Шмейхель, Ларсен, Крістенсен, К'яєр, Дальсгор, Шьоне, Ділейні, Сісто, Еріксен, Поульсен, Йоргенсен

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Хорватія – фаворит як за статусом, так і за грою. Вже один розгром аргентинців може слугувати ілюстрацією сили "клітчатих" – більш яскравого перфоменсу з виносом гранда "в одні ворота" на ЧС-2018 навіть не згадаєш. Хорватія володіє одним із найсильніших центрів поля на цьому Мундіалі та володіє цікавою лавкою запасних, що дозволяє їй бути досить гнучкою в тактичному плані. В сторону підопічних Златко Даліча наразі важко говорити що-небудь, крім компліментів.

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Збірна Хорватії

Данія – велика загадка для чемпіонату світу-2018. Половину матчів вона провела у півноги, а там, де треба було зібратися – зіграла непереконливо, однак зі стійким відчуттям запасу. Команда класно обороняється та має сильний характер, але два голи збірної на ЧС-2018 ставлять під сумнів всі її чесноти. З Хорватією доведеться грати у футбол з голами – і в цьому компоненті Хорватія сильніше, тому найбільш ймовірним результатом бачиться перемога балканців.

Михайло Юхименко, Футбол 24