Тренер Дании Харейде: Мы подготовились к возможной серии пенальти

Главный теренр сборной Дании Аге Харейде поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

"У нас много хороших футболистов, благодаря этому нам удалось пройти так далеко. У хорватов очень искусная сборная с прекрасными бомбардирами, которые испытывают голевые моменты.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Мы завтра будем совсем другой командой. Нам необходимо защищаться, но главное – больше атаковать. Атаки могут забрать слишком много сил, но мы можем играть на контратаках. Победит тот, кто сыграет умнее. В любом случае, мы пишем историю датского футбола, но я не концентрируюсь на этом.

Мы с помощниками подробно изучили, как бьют пенальти соперники. Мы подготовились к возможной серии пенальти и знаем, кого выпустим для пробития 11-метровых", – цитирует Харейде ТАСС.