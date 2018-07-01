toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Тренер Дании Харейде: Мы подготовились к возможной серии пенальти

14:31 18 Читати українською
Тренер Дании Харейде: Мы подготовились к возможной серии пенальти
Аге Харейде / фото: ТАСС

Главный теренр сборной Дании Аге Харейде поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

"У нас много хороших футболистов, благодаря этому нам удалось пройти так далеко. У хорватов очень искусная сборная с прекрасными бомбардирами, которые испытывают голевые моменты.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Мы завтра будем совсем другой командой. Нам необходимо защищаться, но главное – больше атаковать. Атаки могут забрать слишком много сил, но мы можем играть на контратаках. Победит тот, кто сыграет умнее. В любом случае, мы пишем историю датского футбола, но я не концентрируюсь на этом.

Мы с помощниками подробно изучили, как бьют пенальти соперники. Мы подготовились к возможной серии пенальти и знаем, кого выпустим для пробития 11-метровых", – цитирует Харейде ТАСС.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
до матча
3
час
:
6
мин
Дания
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Дания Дания Дания Аге Харейде Аге Харейде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
6
мин
Хорватия
21:00
Дания
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук