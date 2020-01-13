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Тренер Бордо влаштував бійку зі спортивним директором клубу через трансфери

13 січня 16:40 1774 Читать на русском
Тренер Бордо влаштував бійку зі спортивним директором клубу через трансфери
Паулу Соуза / Getty Images

Головний тренер Бордо Паулу Соуза знайшов своєрідний метод для активізації клубу на трансферному ринку.

Португалський фахівець влаштував бійку зі спортивним директором жирондинців Едуардо Масіа, інформує GFFN з посиланням на Girondinfos.

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Інцидент трапився в суботу (11 січня), коли Бордо зазнав четвертої поразки поспіль у чемпіонаті (1:2 проти Ліона). Соуза влаштував зустріч з Масіа і не зміг стримати емоцій. Приводом для сутички стала трансферна політика клубу, яка, на думку португальця, не відповідає попереднім домовленостям. Спортивний директор з такою оцінкою своєї роботи не погодився, і конфлікт дійшов до застосування кулаків.

Після 20 турів Бордо посідає 13-у сходинку чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 26 очок.

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