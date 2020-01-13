Тренер Бордо влаштував бійку зі спортивним директором клубу через трансфери

Головний тренер Бордо Паулу Соуза знайшов своєрідний метод для активізації клубу на трансферному ринку.

Португалський фахівець влаштував бійку зі спортивним директором жирондинців Едуардо Масіа, інформує GFFN з посиланням на Girondinfos.

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Інцидент трапився в суботу (11 січня), коли Бордо зазнав четвертої поразки поспіль у чемпіонаті (1:2 проти Ліона). Соуза влаштував зустріч з Масіа і не зміг стримати емоцій. Приводом для сутички стала трансферна політика клубу, яка, на думку португальця, не відповідає попереднім домовленостям. Спортивний директор з такою оцінкою своєї роботи не погодився, і конфлікт дійшов до застосування кулаків.

Після 20 турів Бордо посідає 13-у сходинку чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 26 очок.

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