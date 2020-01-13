ПСЖ та Монако влаштували шалену перестрілку, Лілль несподівано поступився Діжону: 20 тур Ліги 1

Програма 20 туру чемпіонату Франції завершувалась трьома недільними матчами.

Ліга 1, 20 тур

Сент-Етьєн – Нант – 0:2

Голи: Абейд, 23, Бла, 48

Діжон – Лілль – 1:0

Гол: Тавареш, 47

Вилучення: Менділ, 21 – Сумаре, 67

ПСЖ – Монако – 3:3

Голи: Неймар, 3, 42, Балло-Туре (аг), 24 – Мартінш, 7 Бен-Єддер, 13, Слімані, 70

День розпочався з впевненої перемоги Нанта на виїзді проти Сент-Етьєна. "Канарки" забили по одному м'ячу в кожному з таймів і забрали три очки додому.

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Претендент на єврокубки Лілль не впорався з Діжоном, який перебуває в групі аутсайдерів. Господарям не завадило навіть раннє вилучення Менділа. На початку другого тайму Тавареш відзначився єдиним голом у матчі, а червона картка таланта "догів" Сумаре спростила Діжону завдання збереження рахунку – 1:0.

Справжньою окрасою туру став поєдинок між ПСЖ та Монако. Команди влаштували неймовірну перестрілку у першому таймі – п'ять голів на двох. Особливо феєрив Неймар, в активі якого дубль і простріл на автогол Балло-Туре. Монегаски відповіли зусиллями Мартінша та Бен-Єддера, однак на перерву все ж пішли з мінімальним відставанням. Друга половина вийшла значно скромнішою, хоча суперники створили достатньо моментів. Найбільш точним був Слімані – алжирець скористався незібраністю оборони парижан і врятував для своєї команди нічию.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції