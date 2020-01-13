Тренер Бордо устроил драку со спортивным директором клуба из-за трансферов

Главный тренер Бордо Паулу Соуза нашел своеобразный метод для активизации клуба на трансферном рынке.

Португалський специалист устроил драку со спортивным директором жирондинцев Эдуардо Масиа, информирует GFFN со ссылкой на Girondinfos.

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Инцидент произошел в субботу (11 января), когда Бордо потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате (1:2 против Лиона). Соуза устроил встречу с Масиа и не смог сдержать эмоций. Поводом для стычки стала трансферная политика клуба, которая, по мнению португальца, не соответствует предварительным договоренностям. Спортивный директор с такой оценкой своей работы не согласился, и конфликт дошел до применения кулаков.

После 20 туров Бордо занимает 13-ое место чемпионата Франции, имея в своем активе 26 очков.

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