Троє гравців дубля Бордо відсторонені за напад на одноклубника

Одразу 3 гравці молодіжної команди Бордо покинули клуб після інциденту, який трапився наприкінці вересня.
Інцидент стався 30 вересня, його причиною стала поразка Бордо U-17 від однолітків з Нанта, інформує ESPN.
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"Ми підтримуємо нашого травмованого гравця, і будемо поруч із ним в цей непростий період. Ми відразу ж відреагували на те, що трапилося, відсторонивши трьох гравців на час проведення розслідування", – йдеться в заяві представників клубу.
Зазначається, що потерпілий отримав травму стегна, і пересувається зараз за допомогою милиць. Футболіст вже виписаний із лікарні, він не зможе грати щонайменше 2 тижні. Нападники також були допитані поліцією, а клуб проведе розслідування інциденту.
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