Троє гравців дубля Бордо відсторонені за напад на одноклубника

Одразу 3 гравці молодіжної команди Бордо покинули клуб після інциденту, який трапився наприкінці вересня.

Інцидент стався 30 вересня, його причиною стала поразка Бордо U-17 від однолітків з Нанта, інформує ESPN.

Ніцца вигнала гравця, який поцупив годинник у Дольберга

"Ми підтримуємо нашого травмованого гравця, і будемо поруч із ним в цей непростий період. Ми відразу ж відреагували на те, що трапилося, відсторонивши трьох гравців на час проведення розслідування", – йдеться в заяві представників клубу.

Зазначається, що потерпілий отримав травму стегна, і пересувається зараз за допомогою милиць. Футболіст вже виписаний із лікарні, він не зможе грати щонайменше 2 тижні. Нападники також були допитані поліцією, а клуб проведе розслідування інциденту.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду