Тренер Богеміанса похвалив Супрягу за блискучий гол

Асистент головного тренера Богеміанса Ерік Брабец прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (2:1) в спарингу.

"Вважаю, гра пройшла дуже добре. Наші хлопці працювали на швидкості, а в кінці мали більше можливостей забити. Тому й перемогли.

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Ми зробили Дніпру подарунок, коли пропустили гол. Супряга пробіг до кінця – молодець, він добре все виконав. У нього дуже висока швидкість. А ще відзначу 18-го номера (Олександр Сніжко. – примітка), шульгу – він добре поводився з м’ячем. Взагалі, у вас багато цікавих молодих футболістів", – цитує Брабеца прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни не втримали позитивний результат у товариському матчі проти чеського Богеміанса (1:2). Супряга відкрив рахунок на початку другого тайму, але українці примудрилися програти поєдинок, пропустивши вирішальний м'яч вже у компенсований час.

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