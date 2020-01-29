toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ПРОЛЕТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ

Тренер Богемианса похвалил Супрягу за блестящий гол

11:31 68 Читати українською
Тренер Богемианса похвалил Супрягу за блестящий гол
Эрик Брабец / фото СК Днепр-1

Ассистент главного тренера Богемианса Эрик Брабец прокомментировал победу над СК Днепр-1 (2:1) в спарринге.

"Считаю, игра прошла очень хорошо. Наши ребята работали на скорости, а в конце имели больше возможностей забить. Поэтому и победили.

Гол Супряги не спас СК Днепр-1, Десна и Мариуполь расписали мировые с австрийцами: спарринги клубов УПЛ

Мы сделали Днепру подарок, когда пропустили гол. Супряга побежал до конца – молодец, он хорошо все исполнил. У него очень высокая скорость. А еще отмечу 18-го номера (Александр Снижко. – примечание), левшу – он хорошо обращался с мячом. Вообще, у вас много интересных молодых футболистов", – цитирует Брабеца пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, днепряне не удержали положительный результат в товарищеском матче против чешского Богемианса (1:2). Супряга открыл счет в начале второго тайма, но украинцы умудрились проиграть поединок, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала
00:20
652
Теги
Зимние сборы Богемианс Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Видеоновости Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
43
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук