Тренер Богемианса похвалил Супрягу за блестящий гол

Ассистент главного тренера Богемианса Эрик Брабец прокомментировал победу над СК Днепр-1 (2:1) в спарринге.

"Считаю, игра прошла очень хорошо. Наши ребята работали на скорости, а в конце имели больше возможностей забить. Поэтому и победили.

Гол Супряги не спас СК Днепр-1, Десна и Мариуполь расписали мировые с австрийцами: спарринги клубов УПЛ

Мы сделали Днепру подарок, когда пропустили гол. Супряга побежал до конца – молодец, он хорошо все исполнил. У него очень высокая скорость. А еще отмечу 18-го номера (Александр Снижко. – примечание), левшу – он хорошо обращался с мячом. Вообще, у вас много интересных молодых футболистов", – цитирует Брабеца пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, днепряне не удержали положительный результат в товарищеском матче против чешского Богемианса (1:2). Супряга открыл счет в начале второго тайма, но украинцы умудрились проиграть поединок, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время.

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний