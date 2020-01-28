Гол Супряги не врятував СК Дніпро-1, Десна та Маріуполь розписали мирові з австрійцями: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби провели свої чергові товариські матчі на зимових зборах.

Товариські матчі

Десна – Хартберг – 1:1



Голи: Філіппов, 47 – ?

СК Дніпро-1 – Богемінас – 1:2

Голи: Супряга, 47 – Ванічек, 54, Кейта, 90+1

Санк-Пельтен – Маріуполь – 1:1

Голи: Кван, 90+6 – Фомін, 58 (п)

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Маріуполь в завершальному матчі першого турецького збору зіграв внічию з австрійським Санкт-Пельтеном. Єдиний гол у складі приазовців забив Руслан Фомін, який повернувся на поле після грудневої травми.

Десна зіграла в аналогічну нічию (1:1) з іншим австрійським клубом – Хартбергом. За українців голом відзначився Олександр Філіппов.

СК Дніпро-1 не втримав позитивний результат проти чеського Богемінаса. Дніпряни вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Владислава Супряги, але примудрилися програти поєдинок, при чому вирішальний м'яч команда Дмитра Михайленка пропустила вже у компенсований час.

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