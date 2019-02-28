Тренер Бешикташа Гюнеш у липні очолить збірну Туреччини

Головний тренер Бешикташа Шенол Гюнеш буде працювати в збірній Туреччині.

Турецька федерація футболу на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з Шенолом Гюнешем.

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Фахівець вже є наставником стамбульського Бешикташа, з яким встигнув виграти Суперлігу та вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Контракт з федерацією вступає в дію з 1 липня 2019 року, коли завершується угода з "орлами". Він проведе з командою відбірковий цикл Євро-2020 та ЧС-2022.

Наразі невідомо, чи працюватиме Гюнеш у збірній у найближчі 3 місяці, поєднуючи 2 посади. За чутками, Бешикташ очолить його асистент Гуті.

Нагадаємо, попереднім наставником турків був відомий українським вболівальникам Мірча Луческу. Румун покинув свою посаду цієї зими.

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